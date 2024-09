Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 21,58 EUR ab.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 21,58 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 21,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.132 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.04.2024 markierte das Papier bei 27,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,13 Prozent hinzugewinnen. Am 18.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 2,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,906 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Zalando-Aktie mit Neutral ein

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt mittags zurück

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag schwächer