Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag stabil

So entwickelt sich Zalando

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 28,64 EUR.

Bei der Zalando-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,64 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 28,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 28,42 EUR ein. Mit einem Wert von 28,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.635 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. 25,24 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.01.2024 auf bis zu 15,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 44,31 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 34,61 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.11.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent auf 2,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2024 aus.

