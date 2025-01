Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 28,46 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 11:47 Uhr 0,9 Prozent. Bei 28,50 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 28,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 152.352 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,87 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 26,04 Prozent wieder erreichen. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 43,96 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,36 EUR an.

Zalando ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,27 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Zalando dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy

Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter