Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 27,66 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 27,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 27,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.492 Zalando-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 24,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,08 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit -0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent auf 2,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Zalando am 06.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Zalando.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,28 EUR je Aktie.

