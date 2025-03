Zalando Aktie News: Zalando am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 31,28 EUR.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 31,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 31,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 153.439 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Bei 20,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,55 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 06.03.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3,30 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 3,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,31 EUR je Aktie.

