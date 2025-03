Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Freitagnachmittag fester

Zalando im Blick

Die Aktie von Zalando zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 31,59 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 31,59 EUR zu. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,78 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 533.859 Zalando-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 21,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 55,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,55 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,30 Mrd. EUR – ein Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 3,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Zalando am 06.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,31 EUR je Zalando-Aktie.

