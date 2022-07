Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,74 EUR

Um 14.07.2022 12:22:00 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 25,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 26,11 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 238.707 Zalando-Aktien.

Bei 103,05 EUR markierte der Titel am 15.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 75,01 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,94 EUR. Dieser Wert wurde am 24.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 22,97 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 43,73 EUR an.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,14 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,47 Prozent auf 2.205,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.237,80 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2022 0,415 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

