Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 22,91 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,03 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.822 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,62 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,38 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,25 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.08.2024. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,64 Mrd. EUR gegenüber 2,56 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 05.11.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,891 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

