Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 22,49 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,56 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.431 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 29,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 32,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,64 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,56 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. Am 30.10.2025 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,891 EUR je Aktie.

