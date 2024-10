Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

Blick auf Zalando-Kurs

Die Aktie von Zalando zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 30,38 EUR bewegte sich die Zalando-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die Zalando-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 30,38 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,49 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 29,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,39 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 488.879 Aktien.

Bei 30,63 EUR markierte der Titel am 11.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 0,82 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 47,50 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,93 EUR an.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,56 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 05.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,979 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Zalando-Aktie stärker: Zalando wird optimistischer für 2024 - operativer Quartalsgewinn überrascht

Pluszeichen in Frankfurt: DAX legt mittags zu