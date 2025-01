Zalando Aktie News: Zalando zündet am Nachmittag Kursrakete

So bewegt sich Zalando

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 10,5 Prozent auf 32,25 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 10,5 Prozent auf 32,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 33,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.706.429 Zalando-Aktien.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 35,87 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,91 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,27 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte Zalando die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

