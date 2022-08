Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Nachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Zalando 30,76 EUR

Um 04:22 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 30,79 EUR ab. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,65 EUR nach. Bei 31,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 757.550 Aktien.

Am 11.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 99,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 39,60 EUR.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.205,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.733,10 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.11.2023 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2022 0,326 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

