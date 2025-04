Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag leichter

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 33,80 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 33,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 33,70 EUR. Bei 33,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.065 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 15,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,06 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,55 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 06.03.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,30 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Zalando am 06.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,31 EUR fest.

