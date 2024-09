Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 25,04 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 25,04 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 25,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 24,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 457.841 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 10,42 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 36,30 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 32,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.08.2024. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Zalando.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,906 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

