Zalando Aktie News: Zalando am Freitagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 33,95 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 33,95 EUR ab. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 33,94 EUR. Bei 35,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 635.577 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,55 EUR.

Am 06.03.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,96 Prozent auf 3,30 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Zalando-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,30 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

