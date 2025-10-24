DAX24.215 ±0,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.750 +1,1%Euro1,1616 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus
Aktie im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet am Mittag Verluste

24.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 26,52 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,42 EUR -0,03 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,3 Prozent auf 26,52 EUR nach. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,30 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 154.734 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. 51,13 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2025 Kursverluste bis auf 22,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,80 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Zalando dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Trading Idee: Zalando vor weiterem Hochlauf?

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zalando-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Zalando stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
