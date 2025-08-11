Zalando Aktie
Marktkap. 5,95 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando nach "gemischten Zahlen" zum zweiten Quartal von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Anleger hätten enttäuscht reagiert auf das operative Ergebnis und Bedenken hinsichtlich der Umsatz- und Margenaussichten, schrieb Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie teilt diese Bedenken, sieht aber in dem Online-Händler einen langfristigen Gewinner. Für den Moment sei aber ein Abschlag zum Modekonzern Inditex gerechtfertigt./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 19:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zalando Neutral
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,15 €
|Abst. Kursziel*:
29,59%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
23,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,59%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
