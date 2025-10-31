DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.692 +0,5%Bitcoin94.675 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,05 +0,5%Gold3.998 -1,0%
So entwickelt sich Zalando

Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Einbußen

31.10.25 16:08 Uhr

31.10.25 16:08 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 24,44 EUR.

Zalando
24,30 EUR -0,30 EUR -1,22%
Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 24,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 24,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 379.136 Zalando-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,99 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,52 EUR am 06.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 8,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,44 EUR aus.

Am 05.08.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
