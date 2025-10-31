Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Mittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 24,51 EUR.

Die Zalando-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 24,51 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 24,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 153.994 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Gewinne von 63,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 8,12 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,32 EUR fest.

