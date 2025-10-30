Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

DAX24.079 -0,2%Est505.670 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 -3,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin93.765 -1,1%Euro1,1561 -0,4%Öl64,35 -0,9%Gold3.962 +0,4%
Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
So entwickelt sich Zalando

30.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Zalando zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Zalando-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 24,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24,52 EUR -0,31 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 24,60 EUR. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 24,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 24,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,70 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 229.054 Aktien.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 62,93 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,52 EUR am 06.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 8,46 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,44 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2,84 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

