Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 25,34 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 25,34 EUR. Bei 25,31 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 394.847 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 58,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,52 EUR. Mit Abgaben von 11,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

