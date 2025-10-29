Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Zalando

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 24,68 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,5 Prozent im Minus bei 24,68 EUR. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 24,64 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 913.219 Stück.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 62,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 8,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,44 EUR für die Zalando-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,84 Mrd. EUR – ein Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

