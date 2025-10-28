Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Einbußen

DAX24.279 -0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1660 +0,1%Öl64,71 -1,6%Gold3.908 -2,1%
28.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 25,91 EUR.

Zalando
26,06 EUR -0,04 EUR -0,15%
Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 25,91 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 25,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.440 Zalando-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 35,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,52 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 13,08 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,44 EUR an.

Am 05.08.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,32 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

