Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 25,91 EUR.
Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 25,91 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 25,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.440 Zalando-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 35,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,52 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 13,08 Prozent Luft nach unten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,44 EUR an.
Am 05.08.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,32 EUR je Zalando-Aktie.
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
