Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 25,99 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 25,99 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 25,83 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 376.630 Zalando-Aktien.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 54,21 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2025 auf bis zu 22,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 15,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,44 EUR.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,26 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

