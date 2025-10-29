DAX24.273 ±-0,0%Est505.721 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.028 +0,1%Euro1,1637 -0,1%Öl64,44 ±-0,0%Gold4.019 +2,0%
Zalando bekommt zum Jahreswechsel eine neue Finanzchefin

29.10.25 09:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,00 EUR 0,05 EUR 0,19%
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando bekommt mit Anna Dimitrova zum Jahreswechsel eine neue Finanzchefin. Dimitrova trete die Position am 1. Januar 2026 an, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Im Vorstand soll sie die Bereiche Finanzen und Corporate Governance verantworten.

Derzeit ist Dimitrova laut Mitteilung als Finanzchefin für die Deutsche Glasfaser tätig. Zuvor habe sie eine Reihe von Führungspositionen bei Vodafone (Vodafone Group) begleitet, darunter als Finanzchefin von Vodafone in Deutschland und der Tschechischen Republik sowie als Group Financial Controller.

David Schröder, der seit März als Interims-Finanzchef tätig war, werde sich wieder auf seine Aufgaben als Co-Konzernchef konzentrieren, so Zalando./err/stk

NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

