Zalando bekommt zum Jahreswechsel eine neue Finanzchefin
Werte in diesem Artikel
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando bekommt mit Anna Dimitrova zum Jahreswechsel eine neue Finanzchefin. Dimitrova trete die Position am 1. Januar 2026 an, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Im Vorstand soll sie die Bereiche Finanzen und Corporate Governance verantworten.
Derzeit ist Dimitrova laut Mitteilung als Finanzchefin für die Deutsche Glasfaser tätig. Zuvor habe sie eine Reihe von Führungspositionen bei Vodafone (Vodafone Group) begleitet, darunter als Finanzchefin von Vodafone in Deutschland und der Tschechischen Republik sowie als Group Financial Controller.
David Schröder, der seit März als Interims-Finanzchef tätig war, werde sich wieder auf seine Aufgaben als Co-Konzernchef konzentrieren, so Zalando./err/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen