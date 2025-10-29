AKTIE IM FOKUS 2: Adidas weiten Minus aus - Telefonkonferenz macht nervös
Werte in diesem Artikel
(neu: Kursentwicklung, Aussagen aus Telefonkonferenz)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von adidas haben am frühen Mittwochnachmittag ihre Kursverluste ausgeweitet. Auf dem tiefsten Stand seit Mitte September betrug das Minus zeitweise mehr als 5 Prozent. Im weiterhin wenig veränderten DAX waren die Titel des Sportartikelherstellers damit der mit Abstand schwächste Wert.
Händler begründeten die jüngsten Verluste mit Aussagen des Managements während der Telefonkonferenz - und hier besonders mit Äußerungen zum Geschäft in den USA. Für etwas Nervosität sorge wohl die Aussage, dass US-Einzelhändler mit ihren Bestellungen derzeitig vorsichtig agierten. Die am Mittwoch vorgelegten endgültigen Zahlen der Herzogenauracher für das dritte Quartal waren zuvor kein Kurstreiber mehr gewesen.
Die Auswirkungen der US-Zölle scheint Adidas jedoch besser in den Griff zu bekommen. Aussagen dazu hatten die Anleger anfangs auch schon etwas irritiert. Für das laufende Jahr rechnet Konzernchef Björn Gulden nur noch mit Einbußen in Höhe von rund 120 Millionen Euro. Zuvor waren die Franken von einem Negativeinfluss im Wert von 200 Millionen Euro ausgegangen./ajx/tih/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:41
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|12:01
|adidas Buy
|UBS AG
|11:31
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:41
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|12:01
|adidas Buy
|UBS AG
|11:31
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen