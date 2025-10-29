Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag stärker
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 26,02 EUR zu.
Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 26,02 EUR. Bei 26,02 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 82.323 Stück.
Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 54,04 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 15,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,44 EUR je Zalando-Aktie aus.
Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,26 Prozent auf 2,84 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,32 EUR im Jahr 2025 aus.
