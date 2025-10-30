ANALYSE-FLASH: UBS belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 274 Euro
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat adidas mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf den Quartalsbericht des Sportwarenherstellers erscheine übertrieben, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Er machte indes positive Signale für die Markendynamik aus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 01:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:36
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:26
|adidas Buy
|UBS AG
|13:01
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:36
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:26
|adidas Buy
|UBS AG
|13:01
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen