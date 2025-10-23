DAX24.116 -0,2%Est505.659 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,94 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.534 +1,9%Euro1,1588 -0,2%Öl65,96 +2,5%Gold4.111 +0,4%
Aktienkurs im Fokus

Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Mittag auf rotes Terrain

23.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 26,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,37 EUR -0,02 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Zalando befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 26,30 EUR ab. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,28 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 210.996 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2025 Kursverluste bis auf 22,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 16,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 37,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,84 Mrd. EUR – ein Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Zalando die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,32 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zalando-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Zalando stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zalando-Analyse: Zalando-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet

