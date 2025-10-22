DAX24.267 -0,3%Est505.658 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1598 -0,1%Öl62,44 +1,3%Gold4.087 -0,9%
So bewegt sich Zalando

Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag verlustreich

22.10.25 09:22 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 26,33 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 26,33 EUR. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 26,28 EUR. Bei 26,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.820 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,22 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 22,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Zalando.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
