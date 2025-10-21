Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 26,50 EUR.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 26,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 26,10 EUR. Bei 26,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 308.525 Zalando-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 33,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 15,02 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,80 EUR.

Am 05.08.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent auf 2,84 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

