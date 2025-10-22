DAX24.324 ±-0,0%Est505.681 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -4,4%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.169 -0,5%Euro1,1587 -0,2%Öl62,09 +0,7%Gold4.049 -1,8%
Aktienkurs aktuell

Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag mit Einbußen

22.10.25 12:04 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 26,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,42 EUR -0,14 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 26,42 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,28 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 109.772 Zalando-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 51,70 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 17,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,80 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
