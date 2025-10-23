DAX24.111 -0,2%Est505.653 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,02 +0,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1597 -0,2%Öl64,81 +0,7%Gold4.104 +0,3%
Kursverlauf

Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Vormittag positiv

23.10.25 09:22 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Vormittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 26,57 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,37 EUR -0,02 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 26,57 EUR zu. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,72 EUR. Bei 26,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 46.175 Zalando-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,85 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2025 erreicht. Abschläge von 15,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,80 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,37 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,32 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

