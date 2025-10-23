ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Adidas auf 'Kaufen'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro je Aktie belassen. Der Markenhype halte an, die Bewertung sei im historischen Vergleich günstig, schrieb Thomas Maul am Mittwochnachmittag nach den Quartalszahlen des Sportartikelherstellers./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 18:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|adidas Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|adidas Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
