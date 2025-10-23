DAX24.189 +0,2%Est505.657 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.389 +1,8%Euro1,1596 -0,2%Öl64,62 +0,4%Gold4.115 +0,5%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Adidas auf 'Kaufen'

23.10.25 07:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
189,55 EUR 0,35 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro je Aktie belassen. Der Markenhype halte an, die Bewertung sei im historischen Vergleich günstig, schrieb Thomas Maul am Mittwochnachmittag nach den Quartalszahlen des Sportartikelherstellers./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 18:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
08:01adidas KaufenDZ BANK
22.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025adidas OutperformBernstein Research
22.10.2025adidas BuyUBS AG
22.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
