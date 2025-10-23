Zalando Aktie News: Zalando verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Zalando hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Zalando-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,49 EUR.
Die Zalando-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,49 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 26,76 EUR zu. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,23 EUR nach. Mit einem Wert von 26,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 446.777 Stück.
Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 14,99 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,80 EUR angegeben.
Zalando veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,32 EUR je Zalando-Aktie.
