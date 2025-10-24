DAX24.190 -0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.743 +1,1%Euro1,1613 -0,1%Öl66,05 +0,1%Gold4.064 -1,5%
Profil
Blick auf Aktienkurs

Zalando Aktie News: Zalando zieht am Freitagvormittag an

24.10.25 09:22 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando zieht am Freitagvormittag an

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 26,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,42 EUR -0,03 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Zalando konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 26,74 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,74 EUR zu. Bei 26,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.096 Zalando-Aktien.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 33,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 15,78 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,80 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,26 Prozent auf 2,84 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
