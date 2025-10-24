Zalando Aktie News: Zalando verliert am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 26,36 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,9 Prozent auf 26,36 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 26,21 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 304.228 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 34,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,57 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 2,84 Mrd. EUR gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Zalando die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,32 EUR im Jahr 2025 aus.

