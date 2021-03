Zalando-Aktie aktuell: Anleger schicken Zalando ins Minus

Aktien in diesem Artikel Zalando 86,76 EUR

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 87,70 EUR ab. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 87,10 EUR ein. Bei 89,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.518 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,25 EUR. Am 19.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 104,19 EUR. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

Zalando-Aktie legt zu: Zalando steigert Ergebnisse und setzt sich ambitionierte Ziele

Ausblick: Zalando vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kursfantasien bei Übernahmen: Bei welchen Aktien lukrative Gewinne winken

