Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Dienstagmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Zalando. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:45 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 22,91 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,07 EUR an. Bei 22,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 290.984 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,42 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 30,38 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 07.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,24 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,26 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Zalando.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,817 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

