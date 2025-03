Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Mittwochmittag

Zalando im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 31,27 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 31,27 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 31,30 EUR. Bei 30,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 143.735 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,17 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,26 EUR ab. Abschläge von 35,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,55 EUR je Zalando-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.03.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,06 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,30 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Zalando dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX aktuell: DAX bewegt sich letztendlich im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein