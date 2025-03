Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 32,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,30 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 657.538 Stück gehandelt.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 19,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,26 EUR am 25.06.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 60,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 38,55 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.03.2025. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,28 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent auf 3,30 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,31 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

