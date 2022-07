Zalando Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Zalando

Aktien in diesem Artikel Zalando 28,26 EUR

Um 20.07.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 27,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 27,74 EUR. Bei 28,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 979.522 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.07.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,94 EUR. Dieser Wert wurde am 24.06.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.205,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.237,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Zalando am 04.08.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,415 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

