Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag im Plus

Die Aktie von Zalando zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 24,00 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 24,00 EUR nach oben. Die Zalando-Aktie legte bis auf 24,01 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 23,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 26.449 Zalando-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2023 auf bis zu 29,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,42 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 33,54 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,25 EUR aus.

Zalando veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,56 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,883 EUR in den Büchern stehen haben wird.

