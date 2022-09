Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Zalando 21,15 EUR

-1,40% Charts

News

Analysen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 04:22 Uhr die Zalando-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 21,34 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,66 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 20,53 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 899.621 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 94,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 77,37 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,53 EUR ab. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 3,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,47 EUR aus.

Zalando ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.623,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.733,10 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 07.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,276 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Ocado-Aktie fällt zweistellig: Ocado senkt erneut Ausblick

Delivery Hero-Aktie, Zalando-Aktie & Co. gesucht: Positive Morgan Stanley-Studie treibt Internetwerte an

Zalando-Aktie gibt deutlich ab: Gerüchte um Lazada-Einstieg in den europäischen Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images