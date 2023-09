Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 24,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 4,2 Prozent auf 24,32 EUR. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 24,37 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,39 EUR. Bisher wurden heute 715.121 Zalando-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,36 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 21,13 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,17 EUR an.

Am 03.08.2023 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,54 Prozent zurück. Hier wurden 2.556,30 EUR gegenüber 2.623,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 0,645 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

