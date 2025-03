Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich am Freitagnachmittag

Zalando im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,2 Prozent auf 30,75 EUR.

Die Zalando-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 30,75 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,27 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,79 EUR. Bisher wurden heute 865.642 Zalando-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Gewinne von 30,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2024 auf bis zu 20,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,55 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 3,30 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 3,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Zalando am 06.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,31 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

