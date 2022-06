Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel Zalando 26,19 EUR

0,73% Charts

News

Analysen

Kaum Bewegung ließ sich um 21.06.2022 09:22:00 Uhr bei der Zalando-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,91 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 26,14 EUR. Bei 25,75 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 103.824 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2021 markierte das Papier bei 105,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 75,53 Prozent Luft nach oben. Bei 24,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 57,79 EUR an.

Zalando ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,47 Prozent zurück. Hier wurden 2.205,00 EUR gegenüber 2.237,80 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Sektorerholung: HelloFresh- und Zalando-Aktien & Co. klettern

ASOS-Aktie, boohoo-Aktie & Co. geben nach: Corona-Lockerungen und Inflation ziehen Online-Händler nach unten

Zalando-Aktie verliert: Zalando übernimmt Mehrheit an Mode-Plattform Highsnobiety

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com