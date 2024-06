Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 22,45 EUR abwärts.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 22,45 EUR abwärts. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 22,30 EUR. Bei 22,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 985.332 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 32,17 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,95 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,84 EUR an.

Zalando ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,15 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,24 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Zalando am 06.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Zalando die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,817 EUR je Aktie aus.

