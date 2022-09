Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittwochmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Zalando 20,79 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 20,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 20,64 EUR. Mit einem Wert von 20,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 376.430 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2022 (20,53 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,33 EUR an.

Zalando veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.623,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.733,10 EUR US-Dollar umgesetzt.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,275 EUR je Aktie.

