Zalando Aktie News: Zalando am Freitagnachmittag tiefer

Das Papier von Zalando befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 23,36 EUR ab. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 22,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 1.220.535 Stück.

Am 19.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 36,53 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.623,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.733,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Zalando am 03.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 07.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2022 0,252 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

